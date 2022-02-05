Програма розширення можливостей жіночого підприємництва у 2022 році відкриває нові обрії для жіночого бізнесу

У 5 східних областях України: Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській стартує Програма розширення можливостей жіночого підприємництва. Детально про цю програму розповіли організатори: директор Естонської ради у справах біженців Ееро Янсон, координаторка програми від естонської громадської організації «Garage48» Кадрі Койвік і голова правління фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова. Вони розповіли про можливості пройти навчання та розпочати власний бізнес для жінок, які проживають вздовж контактної лінії, внутрішньо переміщених осіб та жінок із соціально вразливих категорій, які проживають у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.
З вітальним словом до учасників прес-конференції за допомогою відео-зв’язку звернувся радник Посольства Естонії в Україні Вагур Соосаар. Він розповів про ту підтримку, яку останніми роками Естонія надає жінкам України, перш за все внутрішньо переміщеним особам і представницям соціально вразливих верств населення. Він відзначив, що ці програми сприятимуть також і міждержавному співробітництву Естонії та України та побажав українським жінкам успіху в бізнесі.
- Це вже третій проект, який останніми роками ми втілюємо в життя в партнерстві з Естонською радою у справах біженців та громадською організацією «Garage48», – розповідає голова правління фонду «Єдність за майбутнє» Тамара Огородова. – але він має й свою унікальність. По-перше, в ньому можуть брати участь не тільки команди, а й жінки, які хочуть започаткувати індивідуальний бізнес. По-друге, підтримку можуть отримати й існуючі бізнес-команди за умови розширення й створення нових робочих місць. Інформація про проект є в центрах зайнятості, на нашому сайті і сайтах партнерів, проводяться прес-конференції зі ЗМІ різних областей. Індивідуально працюють координаторки в областях, допомагають громадські організації, територіальні громади. Програма, як і раніше, викликає неабиякий інтерес. Раніше ми отримували більше 200 анкет. Зараз розраховуємо на ще більший приплив бажаючих. Реєстрація бізнес-заявок триватиме з 19 лютого до 31 березня. Обмежень у напрямках бізнес-ідей немає. Наприклад, текстильна, реміснича діяльність, аграрний сектор, послуги в сфері харчування та кейтерінгу, будівництво, технології, послуги краси та оздоровлення, різні види інших послуг, а також інші напрямки та сфери діяльності. Це може будь-який бізнес, який дозволить отримувати зарплату і годувати сім’ю.
Ееро Янсон повідомив, що Естонська рада у справах біженців – це гуманітарна організація, яка опікувалася долями людей, які постраждали від збройних конфліктів, у багатьох країнах, серед яких Україна, Грузія, Ліван, Йорданія, Кенія та інші країни. Постраждалих на сході України організація почала підтримувати з 2014 року, перш за все тих, хто проживає вздовж контактної лінії. В останні роки понад сотні сімей скористалися допомогою естонських друзів. Одним із напрямків цієї допомоги є підтримка бізнесу.
- У рамках двох проектів у співробітництві з Запорізьким благодійним фондом «Єдність за майбутнє» та естонською громадською організацією «Garage48» вже підтримано 29 бізнесів. До цього близько 100 мікробізнесів були підтримані протягом реалізації проєкту. І сьогодні ми заявляємо про продовження цієї роботи, – наголосив директор Естонської ради у справах біженців Ееро Янсон, – Головна наша мета – підтримати жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах, переважно тих, хто живе біля лінії зіткнення. Ми хочемо допомогти їм у забезпеченні достойного рівня життя. Ми дуже раді, що участь у програмі дає українським родинам стійкий дохід, і бізнес продовжується після завершення проєкту. А це свідчить про успішність програми.
Як проінформував Ееро Янсон, у рамках нового проекту з 19 лютого до 26 березня буде проведено шість відкритих онлайн-воркшопів на тему започаткування підприємництва та створення бізнес-ідеї для всіх бажаючих. Для цього треба лише заповнити заявку за посиланням:
Програма відкрита для нових та вже існуючих бізнесів, які очолюються жінками, за умови їх розширення. Після воркшопів у програмі для нових бізнесів протягом квітня-травня братимуть участь 60 відібраних команд та жінок з новими бізнес-ідеями, а в програмі для існуючих бізнесів – 20 відібраних команд. Після цього 15 жінок з індивідуальними ідеями, 10 нових команд і 6 існуючих бізнесів отримають гранти й менторське супроводження. Для нових бізнесів грант – до 83 тис. грн., для існуючих – до 150 тис.грн. Переможці грантової програми протягом півроку отримуватимуть різнобічну менторську допомогу українських і зарубіжних наставників. Загальна сума грантів – більш ніж 2 млн. грн. Фінансується проект Міністерством закордонних справ Естонії з фонду розвитку співробітництва. Ееро Янсон висловив вдячність за цю підтримку.
- Уже понад 11 років ми проводимо хакатони, воркшопи, семінари та інші заходи в більш ніж 30 країнах світу, – додає координаторка проєкту, членкиня правління естонської громадської організації «Garage48» Кадрі Койвік.– Ми намагаємося передати підприємницьку ментальність тисячам людей, перш за все в ІТ-секторі. Конкретно в Україні працюємо вже 9 років. І ця подія – вже третя в співпраці із фондом «Єдність за майбутнє». Вона є особливою для нас, бо її місією є підтримка жінок, які хочуть створити власний бізнес. Ми допомагатимемо їм впроваджувати онлайн-технології, що є дуже важливим у період пандемії, дозволить їм просувати бізнес, незважаючи на карантинні обмеження.
Тамара Огородова навела кілька прикладів успішного бізнесу, відкритого в рамках минулого проекту. Тоді гранти отримали 24 команди, зокрема, вирощування мікрозелені, виробництво екологічно чистих сирів, пасіка, вирощування лаванди, ветеринарна клініка, три центри дитячого розвитку, швейні майстерні. Показовою є історія фермерського господарства «Оленкина грядка» з Кам’янки, що в Донецькій області (це біля Гранітного). До проєкту вони лише вирощували овочі та фрукти на своїй земельній ділянці та продавали їх, що давало дуже невеликий дохід. Завдяки участі в проєкті у них зараз – сімейне міні-фермерське господарство – завдяки отриманому трактору вони обробляють ділянки і сусідам та планують орендувати додаткові земельні ділянки, завдяки консультаціям ментора встановили теплиці та вирощують продукцію цілий рік. Вони змінили своє мислення і підхід до ведення власної справи, а це найголовніше для успішного бізнесу.
Завітала на прес-конференцію й секретар ради Біленьківської об’єднаної територіальної громади Катерина Печуріна. Вона відзначила важливість підтримки жіночого підприємництва. В квітні минулого року громада отримала мікро-грант в рамках іншого проєкту – дві швейні машинки і було створено громадську майстерню на базі Будинку культури. І ось м’які іграшки, які виробили дівчата громади на обладнанні для подальшої передачі дітям з багатодітних сімей у Красногорівці, Мар’янці, Авдіївці, яким надається допомога в рамках гуманітарного проєкту в партнерстві з Естонською радою у справах біженців.
- Хочу висловити слова вдячності нашим партнерам, – підкреслює Тамара Огородова. – Завдяки Естонській раді у справах біженців за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії ми не тільки підтримуємо жіночі бізнес-проекти. Сотні сімей протягом останніх років отримують допомогу на придбання зимового одягу і взуття, обігрівачів і т.і. Допомога естонського народу в найважчі для нас часи не забудеться ніколи.
Відеосюжети з історіями успіху жінок, які започаткували бізнес в рамках Програми розширення можливостей жіночого підприємництва, викликали значний інтерес в учасниць і учасників заходу.
- Участь у програмі дала дуже важливий позитивний поштовх у моєму житті, – розповіла майстер нейл-сервісу Анастасія Крапіва. – Досвід роботи в салоні в мене був, але завдяки проектові я отримала знання з фінансового планування й необхідні для професійної діяльності інструменти, обладнання. Мене навчили працювати в Інстаграмі для пошуку клієнтів. Я дуже вдячна за все це організаторам проекту, менторам. Ви робите велику справу, надаючи всі можливості жінкам, які хочуть почати нове життя. І це не тільки навчання й гроші на обладнання. Півроку мене супроводжували, можна сказати, вели за руку, надаючи будь-які консультації. З такою підтримкою набагато легше долати всі бар’єри. Для нас це був дуже великий подарунок. Я завжди буду вдячна за цей прорив у моєму житті.
Сестри Лідія й Алла Сничови відкрили в Мирнограді Донецької області успішний клінінговий сервіс «Мойдодир». Завдяки проекту вони отримали обладнання для хімчистки м’яких меблів і килимів. Зрозуміли, що ця справа їм до вподоби, і взагалі вважають, що все їхнє життя розділилося на дві частини – до проекту й після. «Таке враження, що ми ніби з пологового будинку потрапили в школу. Завдяки менторській підтримці та обладнанню ми отримали за півроку такий розвиток, який і не могли уявити! Робота на себе дозволяє планувати і свій час, і свої доходи. Хочеш більше заробляти – просто більше працюй!» Тепер сестри планують розширення свого бізнесу.
А от Тетяна Щоткіна з Мелітополя завдяки участі в проекті відкрила в своєму місті виробництво одягу для тварин. Колись це було її хобі, а тепер, після отримання професійного обладнання, перетворилося на повноцінний заробіток. Тетяна вважає це дивом, яке було б неможливим без допомоги фонду «Єдність за майбутнє» та естонських партнерів.
Ольга Семибратова, яка має маленького сина Олега, займається виробництвом крафтової пастили й фруктових чипсів. Після переїзду з Донецька роботи в жінки не було, а фруктів було вдосталь, вони навіть пропадали. Це й дало напрямок для вибору бізнесу. Участь у проекті дала жінці не тільки обладнання. Тут її ментори навчили вести Інстаграм-сторінку, спілкуватися з потенційними споживачами. Завдяки цьому з’явився ринок збуту, постійні клієнти.
- Хочу порадити жінкам, які братимуть участь у проекті, нічого не боятися, мріяти й діяти, – наголосила Ольга Семибратова.
Долучайтеся до сторінки заходу у Фейсбуці, щоб слідкувати за оновленнями:
Програма підприємництва для нових бізнесів: https://fb.me/e/2XX16kJ85
Програма підприємництва для існуючих бізнесів: https://fb.me/e/29IubN8Xb
Сторінка програми на сайті Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»