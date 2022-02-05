Ринок праці Запорізької області

Станом на 04 лютого 2022 року чисельність безробітних громадян по області становила 15,2 тис. осіб, з них 13,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 04 лютого 2022 року – 1173 одиниць (у м. Запоріжжі – 680 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 13 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітні особи).
З початку лютого 2022 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 181 громадянин. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 108 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.