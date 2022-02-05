У січні запоріжці перерахували до бюджету 68 мільйонів гривень військового збору

За перший місяць року від платників податків регіону до державного бюджету надійшло 68 мільйонів гривень військового збору. Сплачена сума перевищила минулорічну на 12,2 мільйона гривень або на 22 відсотки. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, представники бізнесу і мешканці м. Запоріжжя спрямували до скарбниці 34,4 мільйона гривень військового збору, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські забезпечили до бюджету 14,2 мільйона гривень, мелітопольські та веселівські – 4,8 мільйона гривень, бердянські та приморські – 4,2 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 1,7 мільйона гривень, василівські та михайлівські – 1,6 мільйона гривень, оріхівські та гуляйпільські – 1,5 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – 1,5 мільйона гривень тощо.
Станом на початок січня в Запорізькій області нараховувалося 76 тисяч суб’єктів господарювання-платників збору, з яких 16,4 тисячі юридичних осіб та 59,6 тисячі фізичних осіб.
Нагадаємо, ставка військового збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування. Його платниками є: фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, а також податкові агенти.
Об’єктами оподаткування резидента є:
– загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
– доходи з джерела їх походження в Україні, які оподатковуються під час їх нарахування;
– іноземні доходи.
Об’єкти оподаткування нерезидента такі:
– загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;
– доходи з джерела їх походження в Україні, які оподатковуються під час їх нарахування.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області