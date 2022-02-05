Зареєструйся, щоб проголосувати!

Жителі Запорізької області, які не мають реєстрації за місцем свого постійного проживання, можуть взяти участь у голосуванні, змінивши виборчу адресу.
Лише у найближчі два місяці органи місцевого самоврядування обиратимуть мешканці 97 територіальних громад по всій Україні. Запорізька область не є виключенням: 27 березня обиратимуть місцеве самоврядування у Берестівській громаді. Згідно рішення ЦВК виборчий процес тут почнеться 5 лютого. При цьому змінити виборчу адресу і проголосувати, якщо немає реєстрації за місцем проживання, можна буде до 10 лютого включно.
Раніше у місцевих виборах могли брати участь лише ті виборці, які мали зареєстроване місце проживання на території відповідного округу. Але тепер ситуація інша.
“Деякі виборці, наприклад внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти не могли обирати місцеву владу та депутатів в одномандатних округах, тому що не мали реєстрації в своїй громаді. Тепер взяти участь у виборах можна, подавши заяву до Державного реєстру виборців про зміну виборчої адреси” — пояснює Секретар Центральної виборчої комісії Олена Гатаулліна. І додає, що існує три шляхи зміни виборчої адреси:
1. Онлайн в особистому кабінеті виборця на сайті drv.gov.ua — за наявності кваліфікованого електронного підпису
2. У паперовій формі — особисто відвідавши відділ ведення Державного реєстру виборців
3. Через уповноважену особу, яка повинна мати нотаріальну довіреність.
“Людина, яка працює, сплачує податки, постійно проживає та бере участь у справах громади, має право голосувати на виборах незалежно від того, яка реєстрація у її паспорті. Подати заяву для включення у список виборців можна у період між виборами, та не пізніше ніж на п’ятий день з початку виборчого процесу. Ми закликаємо виборців не чекати оголошення наступних виборів, а заздалегідь подбати про своє виборче право”, — підкреслює Голова правління ГО “Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ” Тетяна Дурнєва.
Центральна виборча комісія та Громадська організація “ГРУПА ВПЛИВУ” нагадують жителям Запорізької області, що для зміни виборчої адреси онлайн необхідно:
Крок 1: Зайти на офіційний веб-сайт Державного реєстру виборців: drv.gov.ua
Крок 2: Перейти у “Кабінет виборця”
Крок 3: Знайти розділ “Заяви, запити” та обрати у ньому “Звернення щодо зміни виборчої адреси”
Крок 4: Ідентифікувати себе за допомогою електронного підпису
Крок 5: Заповнити заяву та поставити електронний підпис
Крок 6: Отримати підтвердження з реєстру на електронну пошту протягом 15 днів
Обов’язковою умовою зміни виборчої адреси онлайн є наявність електронного підпису.
Більш детально про те, як змінити виборчу адресу або отримати кваліфікований електронний підпис можна дізнатись, перейшовши за посиланням:
Не зволікай! Стань виборцем в своїй громаді.
#КоженГолосВпливає
Реліз підготовлений спільно Центральною виборчою комісією та ГО “ГРУПА ВПЛИВУ”