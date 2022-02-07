Суспільне Запоріжжя запрошує на презентацію телевізійного проєкту «Запорожжя на смак» 

12 лютого з 15:00 до 17:00 в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці (пр. Соборний, 142) відбудеться перегляд з обговоренням історико-кулінарного шоу «Запорожжя на смак». Команда Суспільне Запоріжжя запрошує усіх, хто хоче познайомитися з авторами проєкту, дізнатися правду про харчові вподобання наших предків-запорожців, а також скуштувати страви, приготовані за історичними рецептами. Вхід вільний. Подія відбудеться згідно з правилами карантинних обмежень.
Учасниками презентації стануть: В’ячеслав Карпенко, шефкухар, новатор української кухні та Володимир Супруненко, журналіст, письменник, дослідник української та козацької кухні, автор книги «Козацька кухня. Історія. Традиції. Рецепти».
Яка на смак традиційна запорозька їжа 一 скуштують й дізнаються гості події. У статусі «смачного» гостя — правдиві горохляники, загреби та вергуни.
Під час зустрічі з командою фільму дізнаємося, які міфи про харчування українців варто розвіювати, чи дійсно «хліб — усьому голова», як формувалися та змінювалися під впливом історії наші харчові звички.
«Готуючи телевізійний проєкт ” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>”Запорожжя на смак”, нам вдалося знайти дуже багато цікавого історичного та кулінарного матеріалу. На жаль, ми не змогли про все розказати у 53-х хвилинах телевізійного доробку, — говорить продюсерка Суспільне Запоріжжя Наталія Андреєва. — Наприклад, кухарі проєкту приготували 13 традиційних локальних страв, але у фінальний монтаж увійшли лише 11 з них. Тож вирішили розказати більше про те, що нам вдалося дізнатися під час наших історико-кулінарних розвідок. Прем’єра телевізійного проєкту на телеканалі UA: ЗАПОРІЖЖЯ відбулася 1 січня. Зрозуміло, що дехто не зміг подивитися шоу в ефірі, тож вирішили повторити показ фільму саме в бібліотеці. Адже туди ходять ті, хто хоче знати більше, хто цікавиться і читає. Таким чином, сподіваємося ще й отримати відгук про нашу роботу».
Історико-кулінарне експериментальне шоу «Запорожжя на смак» було створено на Суспільне Запоріжжя восени 2021 року. 1 січня 2022 секрети давної кухні степових українців побачила вся Україна — в новорічну ніч фільм транслювали всі регіональні телеканали Суспільного. Онлайн переглянути стрічку можна на ютуб-каналі Суспільне Запоріжжя.
Проєкт «Запорожжя на смак» розповідає, що їли на території, яка вважалася козацькою вольницею (сучасні Запорізька, Дніпропетровська, Донецька і частково Миколаївська області), як це вплинуло на українську кухню і чи смакують ці страви сьогодні. Крім того, на глядачів очікує розвінчування кулінарних міфів. Наприклад, історичні дані свідчать про те, що козаки переважно були вегетаріанцями, а сало експортували в Європу для пушкарства, що основою козацької кухні були риба та каша, а, отже, образ українця-салоїда — вигадка, яка з’явилась не без втручання Російської імперії.
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