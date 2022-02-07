«Три празники в гості» -- таку назву має збірка пісень  композитора із Кам’янки Пологівського району Олександра Родіонова.

Олександр Вікторович — диригент, художній керівник народного хору «Гетьман» центру культури та дозвілля Кам’янки Пологівського району.А ще він – член Запорізької організації композиторів.
За своє життя О.В.Родіонов поклав на музику чимало творів, особливо місцевих поетів. Нещодавно збірка пісень із нотами для фортепіано вийшла невеличким тиражем у місцевій друкарні. До неї увійшли дванадцять поетичних творів українських поетів. Серед них і «Колисанка» місцевої поетеси Світлани Причиненко.
Ця збірочка для дітей, для родин. Вона має таку назву через те, що композитор зібрав музичні твори, які присвячені новорічним, осіннім святам, є пісні про найріднішу людину для будь-якої дитини — маму. Олександр Вікторович дуже любить поезію, тому обирає для своїх пісень вірші, які відразу переливаються в музику. Одну з пісень збірки композитор привіз із Миргорода. Відпочиваючи у санаторії, він познайомився із поетесою Людмилою Марковою. Її вірш полонив серце нашого земляка, і невдовзі став піснею. Перша композиція у збірці, – колядка, яка народилася у композитора протягом пари годин.
«Три празники в гості» – друга збірка пісень О.В. Родіонова. Перша мала назву «До українців». До неї є диск. До нової дитячої збірочки також готують записи музичних композицій, які можна буде використовувати як фонограму.
Вікторія РОВНА.
Фото автора.
Кам’янка ПОЛОГІВСЬКОГО району