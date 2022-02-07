Запоріжці поповнили бюджети громад на 1,2 мільярда гривень

У січні до місцевих бюджетів регіону надійшло майже 1 мільярд 226 мільйонів гривень податків. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року запоріжці збільшили сплату на 221,5 мільйона гривень або на 22 відсотки.
Понад 836 мільйонів гривень скарбниці отримали у вигляді податку на доходи фізичних осіб. Це на 154 мільйони гривень або на 22,5 відсотка більше січневих находжень 2021 року.
Платники єдиного податку спрямували до бюджетів громад 194 мільйони гривень, що на 45 мільйонів гривень або на 30 відсотків перевищило рівень минулого року. Так, фізичні особи-підприємці забезпечили 126 мільйонів гривень єдиного податку, суб’єкти господарювання-юридичні особи – 19 мільйонів гривень, сільськогосподарські виробники – 48,7 мільйона гривень.
За користування і оренду ділянок до скарбниць перераховано 122,8 мільйона гривень плати за землю, зростання до показника січня 2021 року склало 11 мільйонів гривень або 10 відсотків. Зокрема, компанії і установи направили майже 114 мільйонів гривень, фізичні особи – 9 мільйонів гривень.
Власники об’єктів нерухомого майна сплатили 33,2 мільйона гривень. Це на 8,4 мільйона гривень або на 33,6 відсотка більше, ніж надійшло роком раніше.
Крім того, бюджети регіону отримали 31,2 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, 2,7 мільйона гривень плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області