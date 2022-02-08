Запорізький бізнес спрямував до держбюджету понад півмільярда гривень ПДВ

У січні запорізькі компанії, організації і приватні підприємці сплатили до державного бюджету майже 544 мільйони гривень податку на додану вартість. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, це на 82,2 мільйона гривень або на 18 відсотків перевищило надходження січня минулого року.
Так, суб’єкти господарювання м. Запоріжжя направили до державної скарбниці 375,4 мільйона гривень, бердянські і приморські – 30,4 мільйона гривень, мелітопольські і веселівські – 30 мільйонів гривень, Запорізького району – 25,4 мільйона гривень, токмацькі і чернігівські – близько 19 мільйонів гривень, вільнянські та новомиколаївські – 17 мільйонів гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 14,6 мільйона гривень тощо.
На даний час на території регіону зареєстровано більше десяти тисяч платників ПДВ, з яких понад дев’ять тисяч СГД-юридичних осіб та майже тисяча фізичних осіб-підприємців.
Нагадуємо, 21 лютого – останній день подання податкової декларації з податку на додану вартість за січень поточного року.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області