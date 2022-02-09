Фан-зона Євробачення у Запоріжжі 一 Суспільне Запоріжжя запрошує вболівати разом 

Суспільний мовник Запоріжжя запрошує до спільного перегляду фіналу Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення. Єдина в Запоріжжі фан-зона Євробачення запрацює 12 лютого о 17:30 у приміщенні Суспільне Запоріжжя за адресою вул. Матросова, 24а.
Фан-зона Євробачення на Суспільному в Запоріжжі 一 це:
- перегляд прямого ефіру нацвідбору: пряма трансляція з Центру культури та мистецтва НАУ у Києві;
- жива музика: на фан-зоні виступить наживо запорізькій музикант ПРОСТО ДАНЯ.
- вікторина, спілкування та тепла атмосфера.
«Євробаченння 一 це найяскравіша музична подія, яка поєднує в одному емоційному русі людей різних країн світу. Зокрема в Україні в період Євробачення зростає відчуття національного духу, адже, незважаючи на приналежність до різних етонсів, мов та поглядів, українці однаково щиро вболівають за учасників від України. Для того, щоб об’єднатися у святкуванні та вболівати разом, ми організували фан-зону Євробачення. Для нас 一 це можливість більш тісного спілкування з нашою аудиторією», 一 розповіла продюсерка Суспільне Запоріжжя Наталія Андреєва.
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Вхід у фан-зону вільний. Але зважаючи, що в Україні і досі триває пандемія COVID-19, охочих долучитись до спільного перегляду просимо заповнити реєстраційну форму.
Нагадаємо, що 12 лютого у Києві відбудеться фінал Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2022. О 18:30 у прямому ефірі його можна побачити в ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ, на сайті eurovision.ua, а також на ютуб– та фейсбук-сторінках Суспільне Євробачення і транслюватимуть на хвилях Радіо Промінь.
Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Переможцем Євробачення-2021 став рок-гурт «Måneskin» з піснею «Zitti E Buoni». Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали — 10 та 12 травня. Про свою участь у «Євробаченні-2022» оголосила 41 країна.
Суспільний мовник отримав 284 заявки від охочих представляти Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2022».
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