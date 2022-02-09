Комплексний інтернет-маркетинг: чи потрібен сучасному бізнесу?

Комплекс інструментів маркетингу для постійного залучення клієнтів із оцифрованими показниками ефективності — це комплексний інтернет-маркетинг сьогодні. У такий спосіб ви точно знатимете, скільки витратили грошей на залучення кожного клієнта й можете грамотно спланувати бюджет на наступний період/сезон. Якщо ви плануєте збільшення прибутковості бізнесу на 40% і більше, цей підхід забезпечує реалізацію цих планів.
Що таке комплексний маркетинг?
Експерти Digital агентства ADS group сформували вам більш зрозуміле бачення комплексного підходу в інтернет-маркетингу.
- Розвиток бізнесу. Різні рекламні канали в сукупності здатні охопити більше ЦА, що призводить до зростання трафіку та продажу. Це дасть змогу бізнесу не те щоб триматися на плаву, а розвиватися й розширюватися.
- Стабільність. Комплексний підхід в інтернет-маркетингу гарантовано забезпечить збільшення показників відвідуваності ресурсу постійними та новими клієнтами. Приріст цільового трафіку гарантує високі показники продажу.
- Невисокий бюджет на оптимізацію. Приріст трафіку на сайт із невеликими витратами забезпечить грамотна SEO оптимізація сайту, що дає змогу використовувати бюджет, виділений на рекламу, застосувати в інших не менш ефективних каналах просування. У результаті показник ROI істотно збільшиться.
- Модернізація внутрішніх процесів. Завдяки грамотно продуманій стратегії комплексного маркетингу можна підвищити ефективність усього підприємства.
Реалізувати комплексний маркетинг можна в кілька етапів: аналіз та етап підготовки до основних робіт, маніпуляції для залучення трафіку та лідогенерація, настроювання аналітики та модернізація внутрішніх процесів, ведення проєкту та контроль показників досвідченими спеціалістами.
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