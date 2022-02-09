Надання послуг «пільговій» категорії громадян

Запорізькою обласною службою зайнятості забезпечується орієнтований на клієнта підхід під час підбору підходящої роботи громадянам та персоналу на замовлення роботодавців.
Окрема увага приділяється категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» до цієї категорії належать:
1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:
– має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;
– виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;
– утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);
2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;
4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років;
6) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;
7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
9) непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.
Протягом січня поточного року із числа громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за сприяння служби зайнятості отримали роботу – 363особи, проходили профнавчання – 24, взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 57.
Для працевлаштування громадян пільгових категорій (крім осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та осіб, зазначених у пункті 9 частини першої цієї статті) підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.
Роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім осіб з інвалідністю), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян відповідно до вимог частини другої цієї статті, про що роботодавці інформують щороку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку.
Крім того, ст.26 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.
Так, роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, «пільгової категорії», строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.
Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування особи з інвалідністю).
Зазначена компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець:
1) має заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
2) визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік зазначає: «З метою забезпечення надання якісних соціальних послуг особам, які належать до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, фахівцями служби зайнятості в Запорізькій області забезпечено взаємодію центрів зайнятості з роботодавцями та органами місцевої виконавчої влади, здійснюється постійний моніторинг надання соціальних послуг «пільговій» категорії громадян, організовано якісне та всебічне інформування осіб, щодо забезпечення соціальних гарантій та вирішення питань зайнятості».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47