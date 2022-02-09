Скарбниці держави і Запорізького регіону отримали 1,8 мільйона гривень “екоподатку”

У січні запорізькі підприємства сплатили до бюджетів усіх рівнів 1,8 мільйона гривень екологічного податку. У порівнянні із січнем минулого року надходження зросли на 397 тисяч гривень.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету надійшло 925 тисяч гривень, до спецфондів місцевих скарбниць зараховано 885 тисяч гривень.
Найбільші екоплатежі забезпечили компанії м. Запоріжжя – 1 мільйон 62 тисячі гривень, бердянські і приморські суб’єкти господарювання направили 187 тисяч гривень, вільнянські та новомиколаївські – 121 тисячу гривень, мелітопольські і веселівські – 107 тисяч гривень, оріхівські та гуляйпільські – 58 тисяч гривень тощо.
Нагадуємо, сьогодні, 9 лютого, завершується термін подання податкової декларації екологічного податку за ІV квартал 2021 року. А останній день сплати екологічного податку за ІV квартал 2021 року – 21 лютого.
Податкова декларація екологічного податку в електронному вигляді подається за ідентифікаторами форм F0302004 (для фізичних осіб) та J0302004 (для юридичних осіб) разом з додатками:
– Додаток 1 “Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами забруднення” – за ідентифікатором форми F/J0320104;
– Додаток 2 “Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у воднi об’єкти” (F/J0320204);
– Додаток 3 “Розрахунок за розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об’єктах” (F/J0320304);
– Додаток 4 “Розрахунок за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi)” (F/J0320404);
– Додаток 5 “Розрахунок за утворення радiоактивних вiдходiв i сплачується за придбання джерел(а) iонiзуючого випромiнювання” (F/J0320504);
– Додаток 6 “Розрахунок за тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад установлений особливими умовами лiцензiї строк” (F/J0320604).
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області