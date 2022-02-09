Спортсменка Тетяна Широколава із Кам’янки Пологівського району  посіла високу щаблю у рейтингу змагань у Грузії

Спортсменка Тетяна Широколава із Кам’янки Пологівського району взяла участь в чемпіонаті світу із парапауерліфтингу, який проходив у Тбілісі. Варто зазначити додати, що Тетяна Юріївна посіла шосте місце у своїй ваговій категорії під час змагань на літніх Параолімпійських іграх в Японії. Вона мала не так багато часу, щоб підготуватися до нових спортивних викликів, але впоралася і показала ще кращий результат. Т.Ю. Широколава тренується у Запоріжжі, проте проживає у рідній Кам’янці. Ми пишаємося нашою землячкою, адже вона має високі досягнення у парапауерліфтингу та прославляє наш край.
Парапауерліфтинг – це силовий вид спорту, що полягає у подоланні максимально важкого опору щодо ваги спортсмена. Тетяна віджимає штангу понад сто кілограмів у положенні лежачи. Чемпіонат світу із цього виду спорту проходить двічі у чотири роки в різних країнах світу. На чемпіонаті у Грузії Україну представляв двадцять один спортсмен. Із Запорізької області, крім нашої Тетяни , була ще спортсменка із Енергодара.
Т.Ю. Широколава виступала у групі «А» для жінок вагою до 67 кілограмів. Атлети мали зробити по три підходи. Першого разу наша землячка віджала штангу вагою 107, а другого вже 111 кілограмів. Ця вага стала її максимальним результатом на чемпіонаті. Спортсменка задоволена цим, адже на тренування і відпочинок після попередніх змагань, де Тетяна зафіксувала вагу 105 кілограмів, було занадто мало часу. Отже, п’яте місце за Україною. Вітаємо землячку!
— Я два десятиліття у спорті, але така кількість учасників, як цьогорік була у Тбілісі, – рекорд, – поділилася своїми враженнями від чемпіонату Тетяна Юріївна, – всього було 800 учасників. У день, коли я виступала, змагався 31 спортсмен у двох категоріях. Цього разу у складі збірної України було чимало юніорів. Приємно, що наша країна старається популяризувати спорт.
Українців привітно зустрічав м’який клімат сонячної Грузії. Тетяна розповіла, що адаптувалася досить швидко, не так як у Токіо. Яскраве сонце і температура повітря до плюс двадцяти двох градусів сприяла настрою та фізичній формі. На відміну від Японії, у Грузії не було занадто суворого карантину, коли навіть автобуси зі спортсменами «опечатували» підчас перевезень. Спортсмени розмістилися у двох готелях, в одному з яких була зала для тренувань. За територію місця проживання не виходили та, звичайно, користувалися засобами індивідуального захисту.
– Мене приємно здивували місцеві жителі, – ділиться Тетяна, – вони дуже привітні, відкриті, гостинні. Люди старшого віку вільно спілкуються російською мовою, а молодь, як правило, її не знає. Мені пояснили, що юне покоління вчить рідну мову та англійську, а російська їм ні до чого.
Вікторія РОВНА.
На фото Т.Ю. ШИРОКОЛАВА під час змагань на чемпіонаті світу із парапауерліфтингу, який проходив у Тбілісі (Грузія).
ДОВІДКОВО.
Тетяна Юріївна Широколава -- майстер спорту України міжнародного класу. Вона -- учасниця літніх Параолімпійських ігор 2008 року, що проходили у Пекіні , Ігор 2012 року, які відбулися у Лондоні, Ігор у 2016 році у Ріо-Де-Женейро. Тетяна Юріївна-- срібний призер Кубку світу 2015 року, чемпіонка світу 2017-го та чемпіонка Європи 2018 року. Бронзовий призер Кубку світу 2019-го та срібний призер Кубку світу 2021 року. І цьогорік вона захищала честь країни під час ХVІ літніх Паралімпійських ігор у складі збірної України. У Токіо наша землячка посіла шосте місце.
Кам’янка Пологівський район