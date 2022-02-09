У Запоріжжі, у ВЦ «Козак-Палац» відкрили новий виставковий сезон

8 лютого Запорізька торгово-промислова палата відкрила новий виставковий сезон. Протягом трьох днів у ВЦ «Козак-Палац» проходить виставка аграрних технологій «АгроТехСервіс».
Захід об’єднав цілий комплекс важливих подій для професіоналів галузі. На початку нового аграрного сезону у Запоріжжі демонструються актуальні технології, відбуваються конференції, експертні зустрічі і консультації. Учасники виставки – виробники сільгосптехніки і матеріалів, наукові інститути, представники профільних асоціацій, кластери.
Цього року у виставці беруть участь понад 100 українських компаній з Вінниці, Дніпра, Запоріжжя, Житомира, Києва, Краматорська, Одеси, Полтави, Сум, Харкова, Черкас та інших міст. Продукцію та послуги представляють більше 350-ти торгових марок. Один із головних напрямів – сучасна сільгосптехніка. Це трактори і зернозбиральні комбайни, посівна і ґрунтообробна техніка виробництва України, а також Італії, Німеччини, Словаччини, США, Фінляндії, Франції, Чехії, Японії.
До уваги аграріїв – ІТ-технології для точного землеробства і контролю за основними процесами в сільському господарстві, засоби автоматизації бухгалтерського обліку, сучасні будівельні матеріали, енергоефективні технології, системи опалення.
Виставка дає старт новим об’єднанням та ініціативам. На «АгроТехСервіс» презентують колективний стенд Запорізького кластеру «Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування». В числі учасників об’єднання є компанії, що працюють у секторі сільгоспмашинобудування, а також промислового інжинірингу, автоматизації, ІТ, представники науки і освіти. Кластер зацікавлений у розширенні зв’язків з промисловцями з інших регіонів України.
Ділову програму відкрила конференція «Агросектор України у 2022 році», організована за підтримки комітету підприємців АПК при Торгово-промисловій палаті України. Основні питання для обговорення:
- Державні програми підтримки агросектору у 2022 році.
- Зміни в податковому законодавстві України, ризики для аграріїв.
- Перші підсумки запровадження ринку землі в Україні.
- Можливості фінансування агросектору.
- Перспективи експорту органічної продукції.
- Експортні можливості продукції сільськогосподарського призначення у 2022 році.
Вже завтра, 9 лютого стартує тренінгова сесія «Готуємося до органічного виробництва та експорту» за участі Люка Ван Луверена, старшого радника по зв’язкам з ЄС у Торгово-промисловій палаті Антверпена, (Бельгія) – партнера Запорізької торгово-промислової палати у реалізації твінінгового проєкту з розвитку органічного виробництва.
Також у програмі – науково-практична конференція «Садівництво та ягідництво». Асоціація «Укрсадпром» на чолі з Олександром Матвійцем ініціює дискусію про технології та забезпечення розвитку галузі.
Заплановані вебінари та семінари на теми: «Системи знань та інновацій для розвитку сільського господарства», «Сучасні інструменти для точного землеробства», «Сертифікація систем менеджменту за стандартами ISO», «Вирощування часнику, полуниці, шафрану».
Cайт виставки:
Режим роботи:
8 лютого з 10:00 до 17:00
9 лютого з 10:00 до 17:00
10 лютого з 10:00 до 15:00
Оргкомітет виставки:
(050) 486-30-75, (050) 484-33-67, (067) 600-31-35
expo4@cci.zp.ua, expo2@cci.zp.ua
Прес-центр: (050) 600-46-81, e-mail: pressa@cci.zp.ua
Виставка відбувається з дотриманням усіх карантинно-санітарних вимог. Для безпеки й комфорту відвідувачів та учасників створені всі необхідні умови: система онлайн-реєстрації відвідувачів, обмеження і контроль кількості людей, що одночасно знаходяться у приміщенні, розмежування маршрутів на вхід і вихід, регулярна дезінфекція поверхонь, знезараження повітря, безпечні відстані між стендами.