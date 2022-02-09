Запорізька торгово-промислова палата об’єднує стейкхолдерів регіону

8 лютого Запорізька торгово-промислова палата запросила до діалогу стейкхолдерів регіону – керівників великих промислових компаній, власників малого та середнього бізнесу, обласну і міську владу, закордонних бізнес-експертів.
Зустріч відбулася у рамках засідання Ради Запорізької торгово-промислової палати, до складу якої входять провідні компанії регіону, що працюють у різних галузях економіки.
Президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов:
– Ми звітуємо про результати діяльності у 2021 році та разом з бізнесом, партнерами вибудовуємо стратегію подальшої роботи.
Акцентуємо увагу на якісній консалтинговій і експертній підтримці бізнесу, створенні ефективного майданчика для комунікацій і спільних ініціатив.
Які послуги найзатребуваніші бізнесом?
Експертами Запорізької ТПП у 2021 році надано понад 20 тисяч послуг для бізнесу. Найзатребуванішими стали: супроводження зовнішньоекономічної діяльності, експертиза, консалтинг з питань системного менеджменту якості, юридичні послуги, навчальні програми. Якість послуг відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015.
Спеціальні сервіси і переваги мають компанії – члени Палати. Зокрема, безкоштовний консалтинг у сфері експорту, індивідуальний аналіз ринків збуту, участь у діяльності профільних комітетів, клубів, бізнес-перемовинах, ділових заходах в Україні і за кордоном, інформаційне супроводження.
Міжнародні ініціативи
Запорізька палата – активний учасник міжнародних проєктів. Це твіннінг-проєкти з Вільнюською палатою, Торгово-промисловою палатою Антверпена, ініціативи ЄС, ПРООН, GIZ, ITC, що спрямовані перш за все на розвиток економіки, зміцнення експортних позицій виробництва.
До партнерів Запорізької ТПП у 2021-му приєдналися Торгова палата Брно (Чехія), Торгово-промислова палата Італії в Україні, ТПП Хатлонської області (Таджикистан), Литовська Асоціація Експортерів. Вже у цьому році Палата стала партнером організацій з Польщі, Латвії, Литви та Іспанії у проєкті AUMENTA з розвитку міжнародного кластерного руху.
8 лютого до дискусії доєдналися старший радник по зв’язкам з ЄС Торгово-промислової палати Антверпена Люк Ван Луверен, голова Литовської асоціації експортерів продовольства Гедрюс Багушинкас, віцепрезидент Регіональної торгової палати м. Брно Томаш Кубала.
Пыд час засідання відбулося підписання угоди між Запорізькою ТПП і Торгово-промисловою палатою Антверпена.
Маркетингова і освітня підтримка
У ВЦ «Козак-Палац», а також онлайн відбулися «Eco Forum», «InCo Forum», Запорізький Промисловий Форум, Форум міжнародної технічної допомоги, виставки «АгроТехСервіс», «Будівництво», «Ювелірний Світ», фестиваль бізнес-ідей «StartUP Fest».
Затребуваними стали навчальні програми з експорту, управління персоналом, публічних закупівель, маркетингу, стандартів якості, digital-стратегій.
Кластерні ініціативи
Один із сучасних форматів об’єднання бізнесу, що довів свою ефективність у багатьох країнах Європи та Азії, – бізнес-кластери.
У запорізькому регіоні Палата стала ініціатором створення кластеру «Інжиніринг-Автоматизація-Машинобудування». Сьогодні його діяльність набирає обертів, підписані перші міжнародні угоди з асоціаціями Литви і Чехії.
Новий проєкт PRO_Business
Нова ініціатива Запорізької торгово-промислової палати – інформаційна платформа PRO_Business (https://katalog.cci.zp.ua), яка є логічним продовженням діяльності щодо розвитку і підтримки підприємництва.
Це онлайн-платформа, присвячена бізнес-спільноті Запорізького регіону, яка представлена у різних сферах виробництва, послуг і консалтингу. Мета проєкту: заявити про економічний потенціал Запорізького регіону та надати підприємцям майданчик для міжнародної презентації.
Довідково
Запорізька торгово-промислова палата – найбільша в регіоні бізнес-асоціація, частина світової та національної системи торгово-промислових палат, діє згідно з Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні». Партнери є в Європі і країнах Близького Сходу, Азії і Латинської Америки – загалом понад 70 двосторонніх угод про співпрацю.
Це сучасна організація з надання бізнес-послуг. Експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов’язковими для застосування на всій
території України. Гарантом якості послуг виступає впроваджена система менеджменту якості (ISO 9001).
Запорізька торгово-промислова палата – член Виставкової Федерації України – працює на ринку виставкових послуг з 1997 року. З 2009 року – заходи організовуються у власному виставковому центрі «Козак-Палац» – сучасному комплексі з загальною площею більше 10 тис. кв. м та розвинутою інфраструктурою. Це найбільший виставковий центр південно-східного регіону України.
З анонсами і новинами Запорізької ТПП стежте на сайті: www.cci.zp.ua
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