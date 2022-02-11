Козацький дух лицарства і шляхетності  не залишає осторонь чужої біди

Два друга Валерій Свідерський та Костянтин Немикін із Запоріжжя допомогли пожежним врятувати 28 людей, серед яких було 5-ро дітей.
Займання у багатоповерховому гуртожитку профтехучилища «Мотор Січі», що у Шевченківському районі обласного центру за адресою вул. Панфьорова, 146-а, сталося у період новорічних свят – в ніч з 1 на 2 січня.
Те, що там коїться, якась біда, хлопці зрозуміли одразу ж, щойно побачили, як над дахом будинку піднявся стовп диму, і почули жіночі зойки. Вони саме святкували вдома у Валерія, який проживає у приватному секторі неподалік. Його жінка Юлія щойно накрила на стіл. Було повно смаколиків. Та Валерій і Костянтин вирішили не зволікати, а негайно ж кинулися до місця трагедії.
На той час полум’я вже розрослося, і чимало людей, дехто із маленькими дітьми на руках, гуртувалися на балконах. У гуртожитку в одній його частині проживали студенти училища, а в іншій – молоді родини моторівців.
- На момент, як ми добігли до місця, пожежних вже викликали. Але ми опинилися тут першими. Тому допоки за 2-3 хвилин підтягнулися рятувальники, ми з Костянтином вирішили діяти негайно, – згадує Валерій. – Почали потроху людей знімати з балконів. Евакуювали всіх якнайшвидше.
Обидва герої не мали спеціальної підготовки рятувальників, але досвіду взаємодії у надзвичайних ситуаціях набули. Обидва свого часу були учасниками Запорізького Майдану, у складі Шевченківської сотні Самооборони майдану, яку координував Вадим Литвин, захищали здобутки революції Гідності. Згодом вступили до лав тер оборони і регулярно беруть участь у всіх вишколах свого підрозділу.
Свою активну життєву позицію хлопці реалізують і у громадській діяльності на користь рідного району – залучають підлітків до здорового способу життя. Зокрема, Валерій веде гурток «Міцний козак» у спортзалі вказаного гуртожитку, де силовою атлетикою займаються понад 50 дітей у віці від 6 до 15 років. Також розвиває тут мотоспорт – організує і проводить мотокроси з елементами спортивного орієнтування. Його гурт «Індора-команда» здобув високий спортивний авторитет.
А ще хлопці у складі свого коша увійшли до ГО «Козацький полк ім. Петра Сагайдачного» і на волонтерських засадах організували охорону правопорядку в районі.
- Наше селище ДД користується поганою славою, – пояснює Валерій. – Чимало різних кримінальних подій тут раніше фіксували. Тож ми взялися патрулювати вулиці і охороняти спокій законослухняних громадян.
Минулого тижня у Запоріжжі відбулися Рада отаманів Запорізького козацтва та традиційне Козацьке коло, що пройшли, як зазначили їхні учасники, за духовної підтримки козацького священика ПЦУ отця Василя (Терно).
На Раді верховний отаман лицарського Ордену імені гетьмана Війська Запорізького князя Дмитра Байди-Вишневецького, голова Міжнародного Конгресу українського козацтва, перший заступник голови обласної координаційної ради з питань козацтва Дмитро Сухінін (Гора) вручив Почесні універсали і і Рицарські ордени отаману ГО ОО «Козацький полк ім. Петра Сагайдачного», волонтеру, учаснику Майдану в Запоріжжі Валерію Свідерському та обозному цього ж полку Костянтину Немикіну — «за відважні та рішучі дії у надзвичайній ситуації, що склалася в одному з мікрорайонів міста Запоріжжя» [там сталася пожежа].
Незважаючи на небезпеку та загрозу особистому життю, наголосив голова Конгресу українського козацтва, представники козацької старшини діяли швидко та впевнено, що суттєво допомогло співробітникам ДСНС. Далі верховний отаман Міжнародної спілки козаків «Запорозька Січ», ветеран АТО, полковник ЗСУ у відставці Ілля Лапін вручив Валерію Свидерському та Костянтину Немикіну медалі «За відвагу на пожежі», а генеральний суддя Павло Білан зачитав наказ приказ на відзначення сміливців нагородами ДСНС України.
- Ми не вважаємо себе героями, адже наш козацьких дух спонукав нас бути небайдужими чужої біди, – зазначив Валерій Свідерський.- Просто ми, козаки-запоріжці, по-іншому не можемо.