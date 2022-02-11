Курси графічного дизайну

Навчальний курс “Комп’ютерна графіка та дизайн” ідеально підійде тим, хто бажає присвятити свою кар’єру творчості. Ми допоможемо розвинути у вас бачення дизайнера, підвищити рівень креативності та освоїти популярний софт для дизайнера.
Як розібратися у професії
Найчастіше курси дизайнера пропонують отримати сертифікат і спеціалізацію вже за кілька місяців. Насправді, за такий короткий термін досягти ефективних результатів неможливо. На 3 місяці ви зможете лише освоїти кілька напрямків, але не отримаєте практичних знань. Завершивши подібні курси, дизайнери матимуть змогу працювати лише з малобюджетними проектами, робити примітивні речі.
Для переходу на високий рівень необхідно постійно вчитися та саморозвиватися, щоб базові знання не мали прогалин. Вже за десяток років такі дизайнери почнуть шкодувати про те, що свого часу не отримали фундаментальних знань.
До нашої програми входять найбільш необхідні предмети для дизайнера. Навчання триває 2,5 роки. На думку експертів, п’яти семестрів буде достатньо для здобуття якісної освіти та навичок у галузі IT.
Програма навчання
У розробці програми для курсів дизайнерів – https://itstep.dp.ua/ru/graphic_designer, ми враховували всі сучасні напрямки IT-сфери. Як тільки ви завершите навчання, зможете справлятися з такими завданнями:
- з нуля створювати бренди для фірм, розробляти унікальну стилістику, елементи дизайну, логотипи та персонажів;
- займатися розробкою рекламних кампаній, робити постери та вивіски, застосовуючи навички 2D та 3D графіки;
- створювати знімки, використовуючи актуальні цифрові рішення, проводити ретуш та обробку, працювати з індивідуальними портретами, колажами;
- розробляти макети для друкарні – журналів та книг, рекламної продукції;
- проектувати різні веб-ресурси, включаючи статичні та динамічні сервіси;
- працювати над створенням інтерактивних компонентів веб-сторінок, розробляти динамічні меню, елементи контролю, впроваджувати відеофрагменти завдяки навичкам Adobe Animate;
- застосовувати участь у створенні комп’ютерних ігор;
- проводити обробку відео, синхронізацію відео- та аудіодоріжок, стежити за процесом озвучення відеороликів;
- розробляти 3D-зображення, застосовуючи інноваційні рішення візуалізації та моделювання;
- працювати з проектуванням інтер’єру та екстер’єру, деталізувати їх.
Крім цього, ви зможете створювати унікальні інтерфейси для мобільного та настільного софту, спираючись на досвід користувачів. Ви зможете створювати анімацію та впроваджувати свої знання на практиці у прибуткові проекти.