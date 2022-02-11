Оподаткування нерухомості додало запорізьким бюджетам понад 33 мільйон￼и гривень

За перший місяць року до місцевих бюджетів регіону надійшло 33 мільйони 230 тисяч гривень податку на нерухоме майно. Сплачена сума на 8 мільйонів 352 тисячі гривень або на 34 відсотки перевищила минулорічну.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запорізькі компанії, організації і установи перерахували до скарбниць майже 31 мільйон гривень, від фізичних осіб скарбниці отримали 2,5 мільйона гривень.
Так, власники нерухомості м. Запоріжжя направили до міського бюджету 14,6 мільйона гривень, мелітопольські і веселівські платники забезпечили 4,7 мільйона гривень, якимівські та приазовські – 3,4 мільйона гривень, бердянські та приморські – 3 мільйони гривень, василівські і михайлівські – 1,4 мільйона гривень, Запорізького району – 1,5 мільйона гривень тощо.
Нагадуємо, суб’єкти господарювання-юридичні особи самостійно нараховують, декларують та сплачують зобов’язання з податку на нерухомість, а громадянам податкова служба до 1 липня надсилає податкові повідомлення-рішення.
Ставки податку на нерухоме майно встановлюють ради сільських, селищних, міських та територіальних громад. Вони не повинні перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за квадратний метр.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області