П’ятсот віршів за один рік

Саме 2021 рік став найпліднішим у творчій біографії Олени Ющук. Вона значно покращила своє досягнення, з яким увійшла до Книги рекордів України. Там записано, що за три роки, з 1 січня 2018-го по 1 січня 2021-го, Ющук написала тисячу віршів і видала 10 книг. Та лише за один минулий рік вона додала до цього ще 500 віршів і 7 книг!
«Правда ZP» уже повідомляла, що одна з її нових збірок – «А ты попробуй улыбнуться!» – надрукована шрифтом Брайля, який можуть читати незрячі люди або ті, хто слабко бачить. Цю ідею Олені Ющук підказала киянка Надія Журавльова. На сторінці «Стихия стихов» у Фейсбуці жінка, котра повністю сліпа на одне око і майже не бачить другим, слухала (переглянути, звісно, не могла) відеозапис, де поетеса читає кілька своїх віршів, а потім зателефонувала у Запоріжжя зі словами вдячності. Вона дуже бідкалася, що неспроможна прочитати книги Олени Ющук.
Видрукувати збірку «А ты попробуй улыбнуться!» шрифтом Брайля вдалося тільки у трьох примірниках – на більший наклад не вистачило з великими труднощами зібраних коштів. Один екземпляр призначається бібліотеці для сліпих у Запоріжжі, другий – бібліотеці у Кривому Розі (рідне місто поетеси), а третій – бібліотеці імені М.Островського у Києві, щоб Надія Журавльова могла прийти і прочитати вірші улюбленого автора.
Мало того, днями побачила світ видрукувана шрифтом Брайля брошурка з довгою поезією російського поета Олексія Толстого (1817-1875) «Ты знаешь край, где все обильем дышит?» у перекладі українською мовою Олени Ющук. Автор вірша із захопленням описує Україну, її історію та народ. Причому, переклад у багатьох відношеннях поетичнійший і сучасніший за оригінал, адже поетеса внесла в нього багато особистого. Приміром, перший рядок у її перекладі звучить так: «Ти знаєш край, де лан гойдає тишу?». Ця брошура видана накладом 10 екземплярів – отже, видання отримають 10 українських бібліотек.
Недавно Олена Ющук здобула чергову нагороду, що цього разу надійшла із Бухареста: за перше місце на січневому фестивалі «Winter story-2022» («Зимова іторія-2022»), який є спільним проектом Румунії та України. У дипломі, як годиться, вказано, що лауреатка із Запоріжжя – маємо нагоду пишатися! А зараз уже готова до друку вісімнадцята збірка Олени Ющук.
Віталіна Московцева