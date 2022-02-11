Ринок праці Запорізької області

Станом на 11 лютого 2022 року чисельність безробітних громадян по області становила 15,1 тис. осіб, з них 13,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 11 лютого 2022 року – 1241 одиниця (у м. Запоріжжі –747 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 12 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітні особи).
З початку лютого 2022 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 145 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 95 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.