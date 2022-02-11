У Запорізькій обласній філармонії джаз не тільки для дорослих, а й для малят

У Запорізькій обласній філармонії джаз не тільки для дорослих, а й для малят

Полюбити джаз можна у будь-якому віці, а в дитинстві знайомство з цією музикою стає особливо яскравою подією. Досвідчені музиканти чудово знають, що діти по-особливому сприймають новий музичний напрямок, і дуже важливо вміти правильно його піднести. Щоб підтримувати щирий інтерес маленьких слухачів, став розвиватись джаз для дітей – з’явилися різні програми та заходи.

13 лютого в рамках мистецького проєкту «Філармонія – дітям» відбудеться прем’єра концерту «Джаз Smile» від джаз-квартету під керуванням Юрія Крюкова!

У програмі прозвучить веселий джаз для діток і улюблені мелодії із популярних мультфільмів студії Дісней «101 далматинець», «Білосніжка і семеро гномів», «Аліса у Країні Чудес», «Троє поросят» та інші! Кожна композиція представлена в доступній формі  в супроводі цікавих історій.

Ніхто не нудьгуватиме ні хвилини! Дітям джаз подається в ігровій манері, яка відразу ж викликає зацікавленість та захоплення. Разом з музикантами дітлахи познайомляться із різними музичними інструментами, основами джазу  і  зможуть осягнути багато нюансів цього жанру.

Гарну музику й веселий настрій маленьким гостям даруватимуть учасники бенду – Тарас Пацернюк (труба), Валерій Карпенко (бас-гітара), Сергій Хміров (ударні), керівник Юрій Крюков (фортепіано, електропіано).  Яскравими образами програму прикрасять – тендітна співачка філармонії Поліна Гонтарь, віртуози Тимофій Фуклєв (флейта) і  Валерій Авдієвський (саксофон-альт, саксофон-баритон).

Подаруйте своїй дитині любов до джазу, мистецтва і незабутню подорож у світ музики! 

Програма рекомендована для учнів музичних шкіл та закладів естетичного виховання.

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