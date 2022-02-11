У Запорізькій обласній філармонії джаз не тільки для дорослих, а й для малят

Полюбити джаз можна у будь-якому віці, а в дитинстві знайомство з цією музикою стає особливо яскравою подією. Досвідчені музиканти чудово знають, що діти по-особливому сприймають новий музичний напрямок, і дуже важливо вміти правильно його піднести. Щоб підтримувати щирий інтерес маленьких слухачів, став розвиватись джаз для дітей – з’явилися різні програми та заходи.
13 лютого в рамках мистецького проєкту «Філармонія – дітям» відбудеться прем’єра концерту «Джаз Smile» від джаз-квартету під керуванням Юрія Крюкова!
У програмі прозвучить веселий джаз для діток і улюблені мелодії із популярних мультфільмів студії Дісней «101 далматинець», «Білосніжка і семеро гномів», «Аліса у Країні Чудес», «Троє поросят» та інші! Кожна композиція представлена в доступній формі в супроводі цікавих історій.
Ніхто не нудьгуватиме ні хвилини! Дітям джаз подається в ігровій манері, яка відразу ж викликає зацікавленість та захоплення. Разом з музикантами дітлахи познайомляться із різними музичними інструментами, основами джазу і зможуть осягнути багато нюансів цього жанру.
Гарну музику й веселий настрій маленьким гостям даруватимуть учасники бенду – Тарас Пацернюк (труба), Валерій Карпенко (бас-гітара), Сергій Хміров (ударні), керівник – Юрій Крюков (фортепіано, електропіано). Яскравими образами програму прикрасять – тендітна співачка філармонії Поліна Гонтарь, віртуози Тимофій Фуклєв (флейта) і Валерій Авдієвський (саксофон-альт, саксофон-баритон).
Подаруйте своїй дитині любов до джазу, мистецтва і незабутню подорож у світ музики!
Програма рекомендована для учнів музичних шкіл та закладів естетичного виховання.