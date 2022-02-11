Запоріжцям виплачено майже 18 мільйонів гривень податкової знижки

Минулого року мешканці регіону подали 7445 декларацій на отримання податкової знижки. Загальна сума до повернення раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб склала 17 мільйонів 687 тисяч гривень. На даний час за результатами перерахунків громадянам вже виплачено майже 15 мільйонів гривень.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у 2021 році запоріжці активніше зверталися за компенсацією, ніж у 2020 році. За рік кількість декларантів зросла на 410 осіб, а суми – більш ніж на три мільйони гривень.
Керівник податкової служби регіону зазначив, що знижка нараховується лише за умови отримання офіційної заробітної плати, з якої був сплачений ПДФО, та за певним переліком витрат. До таких, зокрема, належать:
– сплата за своє навчання і навчання члена сім’ї першого ступеня спорідненості (у т. ч. за оплату освіти у дошкільних, шкільних і позашкільних закладах освіти);
– благодійні внески неприбутковим організаціям;
– частина суми відсотків, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
– страхові платежі і пенсійні внески, сплачені громадянином страховикові-резидентові, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення;
– витрати за переобладнання власного транспортного засобу з використанням у вигляді моторного палива біоетанолу, біодизеля, стислого або зрідженого газу, інших видів біопалива;
– вартість державних послуг і державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини та інші.
Нагадаємо, використати право на нарахування податкової знижки можна лише за звітний рік, на наступний воно не переноситься. Наприклад, за витратами 2021 року декларацію необхідно подати включно до 31 грудня 2022 року.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області