Бюджети Запорізької області отримали майже 123 мільйони гривень плати за землю

У січні підприємства, приватні компанії і мешканці регіону спрямували до бюджетів громад 122,8 мільйона гривень плати за землю. Рівень надходжень січня 2021 року збільшено на 11 мільйонів гривень або майже на 10 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб до місцевих бюджетів надійшло 113,8 мільйона гривень, 9 мільйонів гривень – від фізичних осіб.
Найбільші суми сплатили землекористувачі обласного центру – 74,6 мільйона гривень. Енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські власники і орендарі ділянок направили до скарбниць – 11,3 мільйона гривень, мелітопольські і веселівські – 7,2 мільйона гривень, бердянські і приморські – понад 7 мільйонів гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 4,6 мільйона гривень, василівські і михайлівські – 4,2 мільйона гривень, токмацькі і чернігівські – 3,6 мільйона гривень тощо.
Упродовж січня в результаті проведених звірок з територіальними громадами, підрозділами Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області та регіонального Фонду державного майна залучено до оподаткування 13 суб’єктів господарювання, за якими річні нарахування складуть 387,5 тисячі гривень.
Всього на території регіону зареєстровано 9187 юридичних осіб та понад 287 тисяч фізичних осіб, які є платниками земельного податку та орендної плати.
Нагадуємо, понеділок, 21 лютого, є останнім днем подання податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) на 2022 рік, а також за січень 2022 року у разі не подання податкової декларації на 2022 рік.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області