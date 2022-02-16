Майже півтори тисячі запоріжців отримали офіційне працевлаштування

З початку року запорізькі роботодавці добровільно оформили 1492 працівників. Загальна сума виплачених їм офіційних доходів перевищила 8 мільйонів гривень, що дозволило залучити до бюджетів і соціальних фондів 1,8 мільйона гривень єдиного внеску, 1,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 100 тисяч гривень військового збору.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, фахівці податкової служби регіону разом із представниками обласної влади і територіальних громад проводять роз’яснювальну роботу серед керівників підприємств і підприємців з питань недопущення незадекларованої праці і заробітних плат “у конвертах”. Також формуються переліки підприємств, де виплачується зарплати менше мінімального розміру для подальшого вжиття спільних заходів.
Крім того, у січні податківці здійснили п’ять перевірок суб’єктів господарювання, які мали ризики щодо ухилення від оподаткування під час розрахунків зі співробітниками. У результаті за виявлені порушення донараховано 7,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 500 тисяч гривень єдиного внеску і військового збору. З цих сум до бюджетів вже надійшло 800 тисяч гривень.
Нагадаємо, у 2022 році розмір мінімальної заробітної плати становить 6500 гривень, з якої сплачується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, а на зарплату нараховується єдиний внесок.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області