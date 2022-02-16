Нетипові вакансії Запоріжжя. Які вони?

В базі даних Запорізької служби зайнятості за 2021 рік налічувалось 25,5 тис. вакансій. Серед них є різні: і з великими заробітними платами, і не дуже, вакансії для фахівців, і для робітників. Бувають і вакансії, які зустрічаються дуже рідко. Серед нетипових для Запоріжжя вакансій у минулому році наступні:
– мікробіолог;
– апаратник-лаковар;
– пілот (другий пілот);
– бруківник;
– мельник;
– дезактиваторник;
– зачищувач.
Керівник Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «Кількість актуальних вакансій по Запорізькій області станом на 01 лютого 2022 року – 1275 одиниць, у тому числі у м. Запоріжжі – 643.
Серед наявних вакансій у службі зайнятості є пропозиції роботи із досить великою заробітною платою. В більшості це робітничі професії: слюсарі, електрогазозварники, електромонтери, монтажники, тощо. Ми спостерігаємо, що в області попит роботодавців на кваліфікованих робітників залишається досить високим. Роботодавці також шукають і кваліфікованих фахівців бухгалтерів та вихователів з відповідним досвідом роботи.»
Знайти роботу можливо, бо робота є!!! Приходьте, фахівці служби зайнятості завжди готові Вам допомогти у цьому!
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47