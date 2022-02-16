<strong>Підприємці Запорізького регіону сплатили 194 мільйони гривень єдиного податку</strong>

Підприємці Запорізького регіону сплатили 194 мільйони гривень єдиного податку

За перший місяць року місцеві бюджети отримали від запорізьких суб’єктів підприємництва 194 мільйони гривень єдиного податку. Це на 45,2 мільйона гривень або на 30 відсотків більше, ніж було сплачено у січні 2021 року.

Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, фізичні особи-підприємці направили до скарбниць понад 126 мільйонів гривень, СПД-юридичні особи – 19 мільйонів гривень, агровиробники – 48,7 мільйона гривень.

Найбільші платежі спрямовано до міського бюджету Запоріжжя – майже 91 мільйон гривень, мелітопольські і веселівські підприємці забезпечили 20,5 мільйона гривень, бердянські і приморські – 17,2 мільйона гривень, оріхівські та гуляйпільські – 10,4 мільйона гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 9,3 мільйона гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 9,2 мільйона гривень, токмацькі і чернігівські – понад 9 мільйонів гривень, василівські та михайлівські – 8,5 мільйона гривень тощо.

Всього в регіоні за спрощеною системою оподаткування працюють 54300 фізичних осіб-підприємців, дев’ять тисяч СПД-юридичних осіб та дві тисячі представників сільського господарства.

Нагадуємо, 18 лютого – останній день сплати авансових внесків з єдиного податку фізичними особами-підприємцями першої та другої групи за лютий. А 21 лютого є граничною датою сплати єдиного податку платниками третьої групи, за результатами поданих декларацій за 2021 рік. Також 21 лютого є останнім днем подання податкової декларації платника єдиного податку для платників четвертої групи на 2022 рік.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка