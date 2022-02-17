Ринок праці адаптувався до сучасних реалій та повертається до показників, які були до пандемії￼

За січень 2022 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 17,2 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 32,7% менше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості протягом січня 2022 року 1,1 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 0,9 тис. безробітних, з них 8 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 38 безробітних – учасників АТО/ООС. З початку року 123 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 166 осіб брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 лютого 2022 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 15,1 тис. безробітних.
На 1 лютого 2022 року у базі даних служби зайнятості Запорізької області були наявні 1275 вакансій. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – продавці, водії, електромонтери, медсестри, кухарі, електрогазозварники, трактористи, слюсарі, охоронники та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів та вихователів з відповідним досвідом роботи.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47