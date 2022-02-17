Оподаткування елітних авто залучило до бюджетів запорізьких громад 687 тисяч гривень

З початку року до місцевих бюджетів регіону сплачено понад 687 тисяч гривень транспортного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, від власників авто-юридичних осіб надійшло 641,5 тисячі гривень, від фізичних осіб – майже 46 тисяч гривень.
Більшу частину надходжень забезпечили платники м. Запоріжжя, які перерахували 357 тисяч гривень. Оріхівські та гуляйпільські автолюбителі спрямували до скарбниць 100 тисяч гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 57 тисяч гривень, бердянські і приморські – 54 тисячі гривень, мелітопольські та веселівські – 36 тисяч гривень, василівські та михайлівські – 35 тисяч гривень тощо.
Всього в регіоні нараховується 134 компанії і організації та 61 фізична особа, які мають у власності елітні автівки, які підлягають оподаткуванню.
Нагадаємо, у лютому для юридичних осіб останній день подання податкової декларації з транспортного податку на 2022 рік припадає на 21 число.
Зазначимо, транспортний податок сплачується за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2021 році – це 2 мільйони 250 тисяч гривень, а у 2022 році – 2 мільйони 437,5 тисячі гривень.
Більше інформації про перелік таких транспортних засобів – на сайті Міністерства економіки України: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області