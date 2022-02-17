Запорізькі аудитори встановили   у навчальному закладі порушення  на  понад мільйон гривень

Запорізькі аудитори у «Багатопрофільному центрі професійно-технічної освіти» встановили порушення фінансової дисципліни на суму понад мільйон гривень
Фахівці Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності державного навчального закладу, де встановили порушення на суму 1,07 млн.грн, з них тих, що призвели до втрат на суму 1,05 млн гривень.
Зокрема, державні аудитори встановили відсутність первинних документів, що підтверджують здійснення господарської операції. Центр безпідставно списав з обліку та відніс на фактичні видатки будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт, виконання яких документально не підтверджено, на загальну суму 448 тис. гривень.
Окрім цього встановлено нецільове використання освітньої субвенції, покриття витрат за спожиту електроенергію орендарів.
Вжитими заходами забезпечено відшкодовування завданих втрат на суму понад 975 тис. гривень.
Матеріали заходу державного фінансового контролю передано до правоохоронних органів.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області