Від продажу підакцизних товарів запорізькі скарбниці отримали понад тридцять мільйонів гривень

За перший місяць року продавці підакцизних товарів поповнили місцеві бюджети регіону на 31 мільйон 200 тисяч гривень. Сплачена сума акцизного податку на 4,2 мільйона гривень або на 15,5 відсотка перевищила січневі надходження минулого року. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
З початку року підприємцям та компаніям видано 541 ліцензію на здійснення торгівлі підакцизною продукцією, зокрема, 223 – на роздрібну реалізацію алкогольних напоїв, 229 – для продажу тютюнових виробів, 52 – пива, 19 – сидру тощо. Крім того, продовжено термін дії 1019 ліцензій та анульовано 205 дозволів. Загальна кількість діючих ліцензій склала 10,5 тисячі.
У січні фахівці служби провели 115 контрольних заходів серед суб’єктів господарювання, які торгують підакцизними товарами. За виявлені порушення відповідно до вимог законодавства застосовані штрафні санкції на суму 439 тисяч гривень.
Нагадаємо, останній день подання податкової декларації акцизного податку за січень 2022 року – 21 лютого. Бланки податкової звітності можна переглянути та завантажити у відкритій частині Електронного кабінету платника за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/form.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області