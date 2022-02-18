«Запоріжгаз Збут»: 1000 грн єПідтримки можна витратити на оплату за газ

Українці віком від 60 років можуть здійснити оплату за природний газ коштами, нарахованими за програмою єПідтримка. Використати ці кошти можна впродовж дев’яти місяців з дня зарахування.
Оплатити рахунок за газ за допомогою картки єПідтримка можна кількома способами:
- За допомогою кнопки «Сплатити за газ» на нашому сайті https://zpgaszbut.com.ua/;
- Через Особистий кабінет ТВІЙ ГАЗЗБУТ https://my.zpgaszbut.com.ua/;
- Через Viber бот ТВІЙ ГАЗЗБУТ https://bot.gaszbut.com.ua/ (зі смартфона);
- Через сайти та мобільні додатки банків.
Якщо рахунок за газ більший, ніж сума на картці єПідтримка, можна сплатити ту суму, яка є на картці, а після цього зробити ще один платіж іншою карткою. Якщо рахунок за газ менший, ніж сума на картці єПідтримка, необхідно зазначити ту суму, яку бажаєте сплатити.
Номер картки єПідтримка – 16-значне число – можна дізнатися в мобільному додатку банку, який її видав.
Нагадаємо, щоб отримати 1000 грн єПідтримки потрібно:
- пройти повний курс вакцинації від COVID-19;
- встановити мобільний додаток Дія і сформувати там COVID-сертифікат;
- оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів Дії;
- подати заявку в мобільному додатку Дія на отримання послуги єПідтримка.
Допоможіть своїм батькам використати з користю 1000 гривень єПідтримки!