Запорізька ТПП спільно з бельгійськими партнерами реалізує проєкт розвитку органічного виробництва

Запорізька торгово-промислова палата продовжує працювати над спільним проєктом з Торгово-промисловою палатою Антверпена (Бельгія), що реалізується за підтримки ЄС.
Зокрема, нещодавно до Запоріжжя завітав старший радник по зв’язкам з ЄС у Торгово-промисловій палаті Антверпена Люк Ван Луверен. Експерт провів стратегічну сесію з органічного виробництва для запорізьких аграріїв, представників регіональних палат, профільних асоціацій.
«Для отримання ліцензії сільськогосподарської продукції для експорту до європейських країн потрібно пройти сертифікацію, а для цього – вивчити нормативно-правову базу ЄС з метою розуміння процедури. В межах нашого тренінгу ми якраз і розглядаємо правила, необхідні потенційним експортерам для виходу на зовнішній ринок з продукцією не тільки харчового, але й нехарчового характеру», – зазначає пан Люк Ван Луверен.
Учасники тренінгу познайомилися, зокрема, з технічними питаннями, етикетуванням, гігієнічними вимогами та іншими важливими моментами, які потрібно розуміти для виходу на експорт.
Ще один запланований захід – це другий тренінг, на якому будуть надані поради, як перейти від неорганічного до органічного експорту.
Для запорізьких агровиробників – учасників тренінгу – важливий не тільки досвід Бельгії, але й обмін думками з запорізькими колегами.
Зокрема, участь у заході взяв Олександр Орєхін, керівник фермерського господарства «Козак Органік». Компанія вже має досвід експорту органічної продукції, реалізує власну продукцію в Одесі, Києві, інших українських містах, навіть планує реалізацію соціальних проєктів, щоб зробити органічне більш доступним для покупців. Вирощують органічні овочі, зернові, олійні культури. Олександр розповідає, що від участі у тренінгу чекає на отримання додаткового досвіду, підтримки від європейських колег і, звісно, це можливість заявити про себе та поспілкуватися з колегами.
Також старший радник по зв’язкам з ЄС у Торгово-промисловій палаті Антверпена Люк Ван Луверен познайомився з виробництвом Племзаводу «Степной» – компанії-члена Запорізької торгово-промислової палати, виробника якісної м’ясної і молочної продукції. Експерт відзначив високий рівень організації роботи на підприємстві та пообіцяв консультаційну допомогу в питаннях виходу на експорт. Співпраця триває.
Довідково
Проєкт реалізується Запорізькою торгово-промисловою палатою і Торгово-промисловою палатою Антверпен-Ваасланд за підтримки:
EU4Business: Connecting Companies’ (EU4BCC) управляється Eurochambres і фінансується в рамках ініціативи Європейського Союзу EU4Business.
EU4BCC розробляється в рамках Східного партнерства (Східного партнерства), яке було започатковано у 2009 році з метою поглиблення та зміцнення відносин між ЄС та його шістьма східними сусідами (Вірменією, Азербайджаном, Білорусією, Грузією, Молдовою та Україною).
EU4Business охоплює діяльність ЄС з підтримки малих та середніх підприємств (МСП) у країнах Східного партнерства. Проект EU4BCC спрямований на підтримку сталого економічного розвитку та створення робочих місць у країнах Східного партнерства, сприяючи зростанню МСП, особливо шляхом сприяння збільшенню торгівлі, заохоченню внутрішніх інвестицій та зміцненню ділових зв’язків з компаніями.