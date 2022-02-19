Який купити купальник у новому літньому сезоні?

Мілан, Париж, Нью-Йорк і Лондон вже завершили свої модні покази SS 2022, а, отже, настав час подбати про гардероб для пляжного відпочинку. І необхідність купити купальник, який підкреслить красу фігури, — це перший крок до образу мрії довгоочікуваного літа. Найвідоміші дизайнери полегшили завдання, представивши актуальні фешн-тенденції. Так що вибрати буде простіше, тим більше, що в каталозі інтернет-магазину Ultrashop завжди можна знайти потрібну модель.
У тренді — жіночність
Будь-який пляжний сезон неможливо уявити без привабливого луку, тому фігурні або прямі вирізи, оборки, оригінальна шнурівка та інші декоративні елементи завжди вітаються. Виділитися на березі моря допоможуть варіації з принтом — квітковим, геометричним, анімалістичним чи етно. Можна взяти з собою кілька моделей та змінювати їх за настроєм. Ефектні луки точно запам’ятаються оточуючим.
Актуальними досі залишаються сумісні та ретро-моделі з високими трусиками. Класичні силуети доповнюються глибокими V-подібними вирізами, асиметричним декольте, нестандартними підтяжками. Незвичайно виглядає фасон на одне плече або екземпляри із відкритим животом. Роздільні бікіні — незаперечний хіт у всіх брендових колекціях. Такий купальник точно приверне погляди чоловіків та зверне увагу на плавні вигини стрункого тіла.
Sporty style
Що робить купальний набір спортивним? Насамперед його функціональність і, звичайно ж, дизайн. Такі зразки чудово сідають по фігурі, приємні на дотик, швидко сохнуть і прикрашаються різноманітними вставками, заклепками, смужками та прострочкою. Складні візерунки чи натяки на загадковість тут не зустрічаються, зате товари цієї категорії максимально зручні, стильні і практичні. А тонкі бретелі й високі вирізи в області тазу змістять акцент на стрункість і візуально подовжать ніжки.
Кільця та зав’язки
Перехльости в будь-якому вигляді змусять обертатися кожного, хто виявиться поряд. Шнурівка збоку, на поясі, в зоні ліфа, акуратні шнурки, що з’єднують область декольте, виглядають привабливо і яскраво. Це варіант для сміливих та впевнених дівчат, які не бояться опинитися у центрі уваги. Ще один несподіваний елемент, популярний наступного літа, — великі та дрібні кільця із пластику або металу. З їхньою допомогою з’єднують фрагменти верху, двох частин монокіні, прикрашають бікіні або лямки. Невеликий аксесуар, але надає образу виразності та чуттєвості.