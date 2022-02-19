Лазерне лікування куперозу

Тонка судинна сітка у різних місцях шкіри говорить про слабкість судин. Найчастіше така проблема виникає на сухій та чутливій шкірі. Позбутися куперозу дуже складно, але все ж таки можливо за допомогою різних методів.
Купероз виникає через неправильну роботу капілярів. Він виникає у тих місцях, де шкіра найніжніше. Це може бути шия, обличчя, зона декольте та навіть ноги. На сайті https://oxford-med.com.ua/services/cosmetology/cuperoz/ можна детальніше дізнатися про цю проблему, а також записати на прийом до лікаря.
Причини появи куперозу
Судинна сітка на обличчі з’являється переважно в області щік, підборіддя, крил носа. Дане захворювання є найпоширенішим серед жінок та чоловіків різного віку. Хвороба як псує зовнішній вигляд, а й здатна призвести до погіршення процесу мікроциркуляції. Головне вчасно зайнятися лікуванням, тому що можна ще гірше посилити ситуацію. Відсутність лікування незабаром призведе до постійного почервоніння шкіри.
Купероз на обличчі – це косметичний дефект, який виникає з різних причин:
- від нестачі вітамінів;
- ослаблення реактивного епідермісу;
- прийому гормональних препаратів;
- куріння, вживання алкоголю;
- підвищеного тиску;
- перевтома;
- неправильне харчування.
Багато хто намагається позбутися проблеми за допомогою косметичних засобів. Але це не дозволить досягти бажаного ефекту. На початковому етапі розвитку захворювання лікарі призначають препарати, добавки, вітамінні та мінеральні комплекси.
Як вилікувати купероз?
Багато пацієнтів не звертають увагу на перші ознаки захворювання. Але без спеціального лікування виникають запальні процеси. І це провокує передчасне старіння шкіри. Тому важливо проконсультуватися з лікарем, якщо помічено появу даної патології. Він оцінить стан шкіри та призначить лікування.
Залежно стану шкіри, призначається медикаментозне лікування чи проводиться лазерне видалення судин. Із застосуванням лазерних установок тканини починають нагріватися, відбувається коагуляція. Дані дії призводять до запустіння патологічної судини.
Варто зазначити, що процедура лазером здатна лише покращити зовнішній вигляд шкіри, прибрати почервоніння, зробити її більш еластичною. Але повністю позбавитися захворювання не вдасться. Для позбавлення патології слід призначати комплексне лікування.