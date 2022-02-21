Анатолій Сердюк. Роздуми про пісню

Запорізькій співак, автор та виконавець українських патріотичних пісень поділився з читачами “ЗП Правда”власними роздумами про сучасну долю саме такої пісні. І як приклад розповів історію створення пісні “Небесна Сотня”: – Поет Віктор Курінний, у березні 2014 року по свіжих слідах написав цей вірш, і запропонував мені написати пісню. А в мене були сумніви, чи не буде це виглядати як піар на цій святій темі. До того ж вже були такі пісні. Хтось із відомих артистів щось вже подібне записував. Але коли він мені прочитав вірша , я записав, і мелодія сама почала народжуватися. Так воно зачепило мені, особливо ці слова “Хто має честь- не стане на коліна, загиблі в серці, в кожній крапельці сльози”. Я мелодію написав, і на майдані її заспівав, 1 квітня, на Народній Раді, яка була тоді ще, під гітару співав, а потім став шукати музикантів з якими можна записати аранжування, десь через місяць, або через два записав це аранжування. Запис зроблений у студії поніс на радіо. І вона лунала ця пісня, на мітингах постійно , лунала по запорізькому радіо, по запорізькому телебаченню , кліп ми зробили, українське радіо передавало, в інтернеті вона є, і люди там пишуть , що це одна з найкращих, або ж взагалі найкраща пісня про майдан.
Зараз ситуація у засобах масової інформації дуже змінилася. Якшо раніше всі про це говорили і писали і передавали, то скажімо зараз Суспільне радіо і телебачення запорізькі цю пісню не передають, а якщо дають, то немовби послугу роблять…. Я зараз пишу альбом “Боронимо рідний край” уже кілька років, і шукаю спонсорів на це, звертався до обласної адміністрації, до департаменту культури , всі говорять що хороша ідея, але ніхто нічим не допоміг, хоча б навіть не фінансово, а хоча б організаційно . Диск з піснями військово-патріотичного спрямування я хотів би не продавати, а роздавати, і по перше воїнам ООС.
Олександр Максимов