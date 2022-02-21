Мова – зброя, а газета – ефективний багнет на захисті України

Мова - зброя, а газета – ефективний багнет на захисті України

Студенти державного навчального закладу  «Запорізьке вище професійне училище Моди і Стилю» в он-лайн форматі поспілкувались з головною редакторкою газети «Запорізька правда», громадською діячкою, нагородженою відзнакою командувача ООС ЗСУ  «За службу і звитягу» Наталею  Зворигіною.

Відео-зустріч  відбулася в рамках громадянської акції День національного єднання. Відверта розмова стосувалась актуальних питань сьогодення: говорили про загрозу масованого вторгнення російських військ і як їй може протидіяти кожен патріотично налаштований  громадянин, про волонтерську діяльність, про те, як мова стає дієвою зброєю, а українськомовні газети – ефективними багнетами   у гібридній інформаційній  війні. Згадали про спільні волонтерські заходи студентів і педколективу училища та газети «Запорізька правда» в рамках безстрокової благодійної акції на підтримку воїнів-захисників, ініційованої запорізькою обласною організацією Національної спілки журналістів України.

Студенти активно долучалися до розмови. Зазначали,  атмосфера зустрічі надихає робити добрі справи та піднімає патріотичний дух .

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