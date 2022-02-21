Мова – зброя, а газета – ефективний багнет на захисті України

Студенти державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище Моди і Стилю» в он-лайн форматі поспілкувались з головною редакторкою газети «Запорізька правда», громадською діячкою, нагородженою відзнакою командувача ООС ЗСУ «За службу і звитягу» Наталею Зворигіною.
Відео-зустріч відбулася в рамках громадянської акції День національного єднання. Відверта розмова стосувалась актуальних питань сьогодення: говорили про загрозу масованого вторгнення російських військ і як їй може протидіяти кожен патріотично налаштований громадянин, про волонтерську діяльність, про те, як мова стає дієвою зброєю, а українськомовні газети – ефективними багнетами у гібридній інформаційній війні. Згадали про спільні волонтерські заходи студентів і педколективу училища та газети «Запорізька правда» в рамках безстрокової благодійної акції на підтримку воїнів-захисників, ініційованої запорізькою обласною організацією Національної спілки журналістів України.
Студенти активно долучалися до розмови. Зазначали, атмосфера зустрічі надихає робити добрі справи та піднімає патріотичний дух .