Небесній Сотні вдячні за свободу

У день пам’яті Героїв Небесної День пам’яті Героїв Небесної Сотні небайдужі мешканці міста поклали квіти до меморіалу біля Запорізької ОГА. Взяли участь у шануванні пам’яті загиблих на майдані героїв і учасники Народного Руху України. Якщо хтось не пам’ятає, нагадуємо, що це спільнота створена самим В’ячеславом Чорновілом.
Члени об’єднання висловили щиру подяку героям які віддали життя у 2014 році за нашу свободу, та поклали квіти до меморіалу. Запорізький співак, член Народного Руху, Анатолій Сердюк виконав для присутніх пісню “Небесна Сотня” на слова поета Віктора Курінного.
Заступниця голови запорізького осередку Народного Руху, Інна Лукьянова у своїй промові зазначила: “Сьогодні, у скорботний день пам’яті Небесної сотні я хочу відзначити що ми понесли втрати на протязі восьми років, ми втрачали найкращих. І зараз коли на кордонах України зібрано величезне військо Путіна ми збираємось, об’єднуємось, готуємось, будемо захищати землю Запорізьку, будемо захищати Україну”.
Після заходу, всі гуртом відвідали новітній офіс- приміщення запорізького осередку Народного Руха, у якому спільнота планує працювати, допомагати армії, плести сітки, долучати молодь до плідної роботи. У цей день почесні грамоти з нагоди 30 річчя відновлення держави отримав співак Анатолій Сердюк, та інші члени та ветерани Народного Руху.
Олександр Максимов