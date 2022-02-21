«Запорожці» заспівають «Гей, соколи!»

Академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці» Запорізької обласної філармонії – гордість козацького краю і мистецька візитівка регіону. Вже 27 років колектив впевнено сприяє пропаганді, збереженню та розвитку української культурної спадщини. Кожен концерт ансамблю – свято національних традицій і торжество козацького духу!
25 лютого у концертному залі імені М.І. Глінки артисти презентують нову музичну програму «Гей, соколи!», яка пронизанапатріотизмом.
Барвиста й колоритна, сповнена різнобарвних мелодій та багатоголосого співу програма порадує й приємно здивує слухачів. Основу концерту складають шедеври української музичної культури, народні, козацькі пісні, які поєднуються із запальними танцями в оригінальних постановках та театральними замальовками із героїчного козацького минулого. Професійний вокал, хореографія та акторське виконання не залишать глядачів байдужими і подарують багату палітру незрівняних емоцій!
Яскраві національні костюми, запальна українська енергетика, а також віртуозність, майстерність, оригінальна інтерпретація народних обрядів та музичних композицій чекає на глядачів у концертному залі імені М.І. Глінки.
Запорізька обласна філармонія запрошує всіх долучитися до національних традицій та стати частиною автентичної культури!