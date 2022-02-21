Запорізькі компанії і установи перерахували до державної скарбниці 14 мільйонів гривень податку на прибуток

У січні надходження податку на прибуток до державного бюджету від запорізьких підприємств перевищили 14 мільйонів гривень.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, більшу частину від загальної суми направили до скарбниці компанії, установи і організації м. Запоріжжя – 9,4 мільйона гривень. Бердянські і приморські платники забезпечили 1,3 мільйона гривень, вільнянські та новомиколаївські – 1,1 мільйона гривень, мелітопольські і веселівські – понад мільйон гривень, якимівські та приазовські – 338 тисяч гривень, Запорізького району – 386 тисяч гривень тощо.
На даний час в регіоні нараховуються близько 600 платників податку на прибуток.
Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого – останній день сплати податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за IV квартал 2021 року.
Також зазначимо, що платники податку на прибуток можуть стати резидентами Дія Сіті. Заява про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах подається юридичною особою за своєю податковою адресою засобами електронного зв’язку в електронній формі (у тому числі до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті у порядку, встановленому Законом України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”) з дотриманням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.
Відповідна заява подається до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Резидент Дія Сіті вважається платником податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому до контролюючого органу подана відповідна заява. Перехід можна здійснити один раз протягом календарного року.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області