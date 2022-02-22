Дуальна форма – це цільове навчання та гарантія успішного працевлаштування

Сьогодення вимагає від фахівців служби зайнятості посилити увагу до очікувань роботодавців.
Державна служба зайнятості займає активну позицію в процесі організації професійного навчання за дуальною формою, адже це набуття практичних навичок безпосередньо на робочому місці та адаптація до роботи. Професійне навчання безробітних за дуальною формою здійснюється наступним чином: теоретична частина підготовки проходить на базі закладу освіти, а практична — на робочому місці безпосередньо на виробництві.
Навчання безробітних за дуальною формою має високу ефективність та результативність, адже воно передбачає врахування особливостей та специфіки виробництва, а весь навчальний процес супроводжують досвідчені педагогічні працівники та наставники від роботодавця. А поєднання отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи на одному чи кількох підприємствах, дає змогу безробітному адаптуватися на робочому місці, а роботодавцю – отримати кваліфікованого фахівця.
Переваги дуальної форми навчання для роботодавців порівняно з традиційною системою: максимальна відповідність знань та вмінь працівників потребам підприємства після проходження навчання; оптимізація часу та коштів на пошук працівників, їх перенавчання та адаптацію до умов конкретного підприємства.
Одним з прикладів роботи із роботодавцями є співпраця Токмацької міськрайонної філії Запорізького обласного центру зайнятості з фізичною особою підприємцем Людмилою Бебешко, яка тривалий час шукала підходящу кандидатуру в салон «ВАСЕЛІСА» для укомплектування вакансії на посаду «Манікюрник». Кар’єрні радники запропонували роботодавцю кандидатури на дану посаду. За результатами співбесіди роботодавець обрала Ангеліну Н., яка звернулась до центру зайнятості у квітні 2021 року за пошуком роботи. Паралельно з навчанням безробітна проходила практику на підприємстві. Після успішного закінчення навчання та отримання свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, у січні поточного року, Ангеліна приступила до роботи в салон краси «ВАСЕЛІСА». Дівчина задоволена тим, що має стабільну роботу, до того ж займається справою, яка їй до душі.
«Кожна людина має свій талант, який треба розвинути. Безумовно, це непростий шлях, де для успіху потрібна мотивація. А ще віра в себе та свої здібності, у власні сили. І головне – треба бути готовим до роботи, – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47