«Хортицький колаж» презентують викладачі кафедри дизайну Хортицької національної академії

23 лютого о 15-00 у відділі мистецтв (6 поверх) відбудеться відкриття виставки творчих робіт викладачів кафедри дизайну Хортицької національної академії «Хортицький колаж», яка проводиться з метою активізації та популяризації художньої та дизайнерської освіти в Україні.
На виставці буде представлено більше 40 творчих робіт викладачів кафедри дизайну, які розкривають творчі пошуки самовираження в різних напрямах мистецтва і дизайну. Власним прикладом творчих наробок викладачі демонструють професійні якості як викладача, так і сучасного мистця і дизайнера, знайомлять з традиціями та новаціями професійного мистецтва, що сприяє передаванню мистецького досвіду від викладачів до студентів. Члени Національної спілки художників України, члени Спілки дизайнерів України, художники, дизайнери, педагоги кафедри дизайну Хортицької національної академії передають секрети своєї творчості в галузі мистецтва та дизайну, популяризують актуальні мистецькі практики, заохочують розвивати прогресивні тенденції європейського мистецтва, не нехтуючи при цьому місцевими традиціями.
Виставка «Хортицький колаж» розкриває розмаїтість професії художника та дизайнера, знайомить з творами олійного та акварельного живопису, станкової графіки, декоративно-прикладного мистецтва, кераміки, моделювання одягу, перукарського мистецтва, запрошує усіх небайдужих займатися творчістю, а підлітків обирати цікаву та перспективну професію дизайнера.
Захід відбудеться з дотриманням всіх карантинних норм і правил.
Контактний телефон: 787-53-51.