Наталія Лабутова запрошує у свій  «Мікрокосм – прекрасний та незбагненний».

23 лютого о 15-30 у холі 6 поверху Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки відбудеться відкриття виставки живопису Наталії Лабутової «Мікрокосм – прекрасний та незбагненний».
Лабутова Наталія Марківна — кандидат біологічних наук, доцент Санкт-Петербурзького державного університету. Її спеціальність — мікробіологія.
Роботи Наталії Лабутової здатні відкрити віконце в невидимий всесвiт і зможуть нагадати глядачеві про те, що ми живемо на планеті разом з великою і дуже різноманітною та різнобарвною компанією.
Її роботи присвячені мікроорганізмам, які оточують нас.
Захід відбудеться з дотриманням карантинних норм і правил.
Контактний телефон: 787-53-51.