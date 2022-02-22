Запорізькі аудитори у Токмацькому відділі освіти встановили неефективне використання бюджетних коштів на суму 67 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм відділом освіти Токмацької міської ради, де встановили неефективне використання бюджетних коштів на суму 67,4 млн грн та порушень фінансової дисципліни на суму 1,2 млн гривень.
Аудитори встановили, що шість закладів загальної середньої освіти функціонують не ефективно. Жодна з цих шкіл не використовує і 40 відсотків власної проєктної потужності. Наприклад, проєктна потужність Новопрокопівської загальноосвітньої школи становить 480 учнів, тоді як в ній навчаються 68, тобто майже 86 відсотків приміщення школи не використовується. Середня наповнюваність класів сільських шкіл втричі менша розрахункової та становить в середньому 8 учнів у класі.
Функціонування малокомплектних сільських шкіл з низькою завантаженістю не сприяє створенню рівних прав для соціалізації дітей сільської місцевості і зумовлює нераціональне використання бюджетних коштів. До того ж, наяний підхід до планування видатків призводить до нерівномірного розподілу фінансування між закладами середньої освіти по Токмаку та забезпечення потреб малокомплектних шкіл.
Тяганина з оформленням правовстановлюючих документів на земельні ділянки площею майже 22 гектари може обернутися їх втратою. А оціночна вартість їх сягає понад 50 млн гривень.
За результатами державного фінансового аудиту керівництву об’єкта аудиту надано пропозиції, спрямовані на покращення ефективності використання бюджетних коштів та комунального майна.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області