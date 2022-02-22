Запорізькі підприємства за користування надрами сплатили 581 тисячу гривень

З початку року добувні компанії регіону перерахували до бюджетів усіх рівнів 581 тисячу гривень рентної плати за користування надрами. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету спрямовано 393,5 тисячі гривень, до місцевих скарбниць – понад 187 тисяч гривень.
Найбільші платежі забезпечили підприємства м. Запоріжжя – 252 тисячі гривень, токмацькі і чернігівські платники направили до бюджетів 150 тисяч гривень, бердянські та приморські – 43 тисячі гривень, пологівські, більмацькі та розівські – 35 тисяч гривень.
Всього на території регіону нараховується 579 суб’єктів господарювання, які здійснюють видобуток корисних копалин або використовують ділянки надр для зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів, витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів тощо.
Нагадаємо, базовий звітний період для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за винятком рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану дорівнює календарному кварталу.
Сума податкових зобов’язань, визначена у декларації за звітний квартал, сплачується до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку її подання.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області