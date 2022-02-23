Надходження туристичного збору в Запорізькому регіоні зросли на 22 відсотки

У січні до місцевих бюджетів регіону надійшло майже 120 тисяч гривень туристичного збору, що на 22 відсотки більше, ніж за перший місяць минулого року.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, суб’єкти господарювання-юридичні особи сплатили 52 тисячі гривень, фізичні особи – 68 тисяч гривень.
Найбільші платежі з початку року спрямовано до скарбниць м. Запоріжжя – 88 тисяч гривень та Бердянського району – 14 тисяч гривень.
Всього на території регіону зареєстровано 918 платників туристичного збору.
Нагадаємо, ставки платежу встановлюють органи місцевого самоврядування відповідними рішеннями. При цьому розмір збору за одну добу розміщення однієї особи не може перевищувати 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання.
Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний квартал, або авансовими внесками до 30 числа кожного місяця (у лютому – до 28 числа) на підставі рішень місцевих рад. У разі сплати щомісячних авансових внесків, ці суми відображаються у податковій декларації за звітний квартал. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного періоду.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області