За перше півріччя запоріжці сплатили понад 64 мільйони гривень податку на нерухомість

У січні-червні до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 64 мільйони 400 тисяч гривень податку на нерухомість.
Нагадаємо, платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової або нежитлової нерухомості. Ставки платежу встановлюють місцеві ради. Вони не повинні перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за один квадратний метр.
У цьому місяці 29 липня є останнім днем сплати юридичними особами авансового внеску за другий квартал 2022 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Про особливості оподаткування нерухомості на тимчасово окупованих територіях можна прочитати за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/593651.html або на сайті Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ДПС: https://zir.tax.gov.ua/main/bz/search/?s=&cat=172&src=ques&status=1.
Головне управління ДПС у Запорізькій області