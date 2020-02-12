12 лютого о 18:00 в приміщенні Художнього салону м. Запоріжжя (проспект Соборний, 159) відбудеться відкриття персональної виставки львівської художниці Анни Атоян. На виставці представлені роботи Читати далi →
У січні від оподаткування процентів з депозитів у банківських та інших фінустановах Запорізького регіону державний бюджет отримав 4,9 мільйона гривень (без врахування показників великих платників Читати далi →
Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії та зірки оперної сцени – заслужена артистка України Олена ШИРЯЄВА (сопрано, Київ), Марія РАТКОВА (сопрано, Італія) подарують Вам кращі музичні Читати далi →
У центрі культури та дозвілля військової частини 3029 Національної гвардії України був організований показ українського художнього фільму-казки 2019 року, режисера Михайла Кострова «Пекельна хоругва або Читати далi →