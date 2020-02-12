Чутками земля повниться: хто сплачує за доставку пенсій та грошових допомог

Чутками земля повниться: хто сплачує за доставку пенсій та грошових допомог
Суспільство

Клієнти Укрпошти, зокрема пенсіонери, занепокоєні інформацією, яка шириться у ЗМІ, про те, що з них листоноші братимуть комісію за доставку їхніх пенсій. Ця інформація недостовірна.    Читати далi →

Художній салон у Запоріжжі запрошує на персональну виставку львівської художниці Анни Атоян

Художній салон у Запоріжжі запрошує на персональну виставку львівської художниці Анни Атоян
Анонси та події

12 лютого о 18:00 в приміщенні Художнього салону м. Запоріжжя (проспект Соборний, 159) відбудеться відкриття персональної виставки львівської художниці Анни Атоян. На виставці представлені роботи    Читати далi →

Податок на депозити: запорізькі фінансові установи сплатили майже п’ять мільйонів

Податок на депозити: запорізькі фінансові установи сплатили майже п’ять мільйонів
Економіка

У січні від оподаткування процентів з депозитів у банківських та інших фінустановах Запорізького регіону державний бюджет отримав 4,9 мільйона гривень (без врахування показників великих платників    Читати далi →

ЗІРКИ ОПЕРНОЇ СЦЕНИ ПРИЗНАЧАЮТЬ ПОБАЧЕННЯ

ЗІРКИ ОПЕРНОЇ СЦЕНИ ПРИЗНАЧАЮТЬ ПОБАЧЕННЯ
Анонси та події

Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії та зірки оперної сцени – заслужена артистка України Олена ШИРЯЄВА (сопрано, Київ), Марія РАТКОВА (сопрано, Італія) подарують Вам кращі музичні    Читати далi →

У ЗНУ відбудеться відкрита зустріч молоді з фронтменом відомого гурту «Антитіла» Тарасом Тополею

У ЗНУ відбудеться відкрита зустріч молоді з фронтменом відомого гурту «Антитіла» Тарасом Тополею
Анонси та події

Запорізький національний університет запрошує всіх охочих завітати на зустріч із фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею.

Вхід вільний.

Ви зможете поспілкуватися з улюбленим співаком і поставити    Читати далi →

Концертний зал імені М.І.Глінки запрошує на «Хіти французької естради»

Концертний зал імені М.І.Глінки запрошує на «Хіти французької естради»
Анонси та події

Кохання, пристрасть та музика – все це цього вечора для Вас у хітах романтичної Франції.

У виконанні артистів філармонії пролунають всесвітньовідомі композиції «Et si    Читати далi →

У Запорізькій області за добу підрозділи ДСНС надали допомогу 8 людям, постраждалим внаслідок негоди

У Запорізькій області за добу підрозділи ДСНС надали допомогу 8 людям, постраждалим внаслідок негоди
Події

За добу підрозділи ГУ ДСНС для надання допомоги внаслідок несприятливих погодних умов залучалися 4 рази, вивільнивши з кюветів 4 одиниці автотранспортної техніки та врятувавши 8    Читати далi →

Ваучер як нова сходинка у кар’єрі

Ваучер як нова сходинка у кар’єрі
Суспільство

Щоб стати конкурентоспроможним на ринку праці, сьогодні одного фаху не достатньо. Служба зайнятості надає своїм клієнтам можливість опанувати нові, сучасні та необхідні на ринку праці    Читати далi →

Гвардійці переглянули прем’єрну кінострічку «Пекельна хоругва або Різдво козацьке»

Гвардійці переглянули прем’єрну кінострічку «Пекельна хоругва або Різдво козацьке»
Культура

У центрі культури та дозвілля військової частини 3029 Національної гвардії України був організований показ українського художнього фільму-казки 2019 року, режисера Михайла Кострова «Пекельна хоругва або    Читати далi →